ЧС-2022: календар матчів збірної України
Національна збірна України дізналася дати матчів кваліфікаційного раунду Мундіалю, що відбудеться у Катарі.
УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував календар матчів відбіркового етапу на Чемпіонат світу 2022 року.
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Графік матчів збірної України виглядає наступним чином:
Франція – Україна – 24 березня
Україна – Фінляндія – 28 березня
Україна – Казахстан – 31 березня
Казахстан – Україна – 1 вересня
Україна – Франція – 4 вересня
Фінляндія – Україна – 9 жовтня
Україна – Боснія і Герцоговина – 12 жовтня
Боснія і Герцоговина – Україна – 16 листопада
Зазначимо, що пряму путівку на Мундіаль отримує переможець групи, команди, які зайняли другі місця та дві найкращі команди Ліги націй розіграють ще три путівки.
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