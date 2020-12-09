Національна збірна України дізналася дати матчів кваліфікаційного раунду Мундіалю, що відбудеться у Катарі.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував календар матчів відбіркового етапу на Чемпіонат світу 2022 року.

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Графік матчів збірної України виглядає наступним чином:

Франція – Україна – 24 березня

Україна – Фінляндія – 28 березня

Україна – Казахстан – 31 березня

Казахстан – Україна – 1 вересня

Україна – Франція – 4 вересня

Фінляндія – Україна – 9 жовтня

Україна – Боснія і Герцоговина – 12 жовтня

Боснія і Герцоговина – Україна – 16 листопада

Зазначимо, що пряму путівку на Мундіаль отримує переможець групи, команди, які зайняли другі місця та дві найкращі команди Ліги націй розіграють ще три путівки.