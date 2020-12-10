Евро-2021/22: сборные U-19 и U-17 узнали соперников по квалификации
Национальные команды до 17 и 19 лет узнали, кто будет противостоять им на пути к Евро, финальная часть которого состоится весной-летом 2022 года.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Евро-2021/22 для сборных U-17 и U-19, сообщает УАФ.
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Группа команды до 17 лет выглядит так:
- Украина
- Португалия
- Уэльс
- Казахстан
Матчи квалификации пройдут с 1 июля по 16 ноября 2021, а финальный турнир состоится в мае 2022 года.
Команда до 19 лет попала в такую группу:
- Украина
- Польша
- Финляндия
- Мальта
В элит-раунд квалификации выйдут две первые команды из группы и лучшая среди всех третьих. Финальная часть запланирована на лето 2022 года.
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