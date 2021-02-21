Проведення Євро-2020 у 12 містах Європи залишається під запитанням, чим і готова скористатися Велика Британія.

Влада Великої Британії хоче звернутися до УЄФА з пропозицією провести усі матчі Євро-2020 у своїх стінах.

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Міністри Сполученого Королівства вже напрацювали усі необхідні плани, які дозволять повернути глядачів на трибуни. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон навіть готовий прискорити темпи вакцинації дорослого населення від COVID-19. Окрім того, він незабаром готовий оголосити про дати зняття конкретних карантинних обмежень.

Чи погодиться на цю пропозицію УЄФА – наразі невідомо. Згідно попереднього плану, турнір має відбутись в 12 європейських містах: Лондоні, Санкт-Петербурзі, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі. Турнір проходитиме з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Україна у груповому етапі Євро-2020 зіграє з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.

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