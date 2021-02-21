Проведение Евро-2020 в 12 городах Европы остается под вопросом, чем и готова воспользоваться Великобритания.

Власти Великобритании хочет обратиться в УЕФА с предложением провести все матчи Евро-2020 в своих стенах.

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Министры Соединенного Королевства уже наработали все необходимые планы, которые позволят вернуть зрителей на трибуны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже готов ускорить темпы вакцинации взрослого населения от COVID-19. Кроме того, он вскоре готов объявить о дате снятия конкретных мер карантина.

Примет ли это предложение УЕФА – пока неизвестно. Согласно предварительному плану, турнир должен состояться в 12 европейских городах: Лондоне, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Украина в групповом этапе Евро-2020 сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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