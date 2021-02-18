Національна збірна України продовжує входити у 25-ку найкращих збірних за версією ФІФА.

ФІФА оновила свій рейтинг національних команд. Україна займає 24-у сходинку у таблиці.

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Підопічні Шевченка зберегли свої позиції та мають в активі 1521 бал. Якщо брати уваги лише європейські команди, то Україна перебуває на 16 місці.

Суперники "жовто-синіх" на Євро-2020 мають наступні місця: Нідерланди – 14, Австрія – 23, Північна Македонія – 65.

Наші суперники на шляху до ЧС-2022 зайняли наступні позиції: Франція – 2, Фінляндія – 55, Боснія і Герцеговина – 56, Казахстан – 122.

Очолює рейтинг збірна Бельгії, а замикає трійку найкращих Бразилія.