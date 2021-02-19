Нічия Динамо та перемога Шахтаря покращили позиції України у таблиці коейфіцієнтів УЄФА.

Перемога Шахтаря та нічия Динамо принесли Україні 0,6 балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Загалом Україна має в активі 32,300 очки. Шотландія, яка перебуває на сходинку вище, завдяки перемозі Рейнджерс набрала 0,5 балів і має загалом 32,625 очок.

Зазначимо, що Бельгія та Австрія, які розташувались на 9 та 10 місцях, можуть втратити своїх представників у єврокубках вже 25 лютого. Бельгійців представляє Антверпен та Брюгге, Австрію – Вольфсберг та Зальцбург.