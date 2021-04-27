Евро-2020: кубок турнира чудом вцелел после инцидента в Румынии: видео
Кубок Евро-2020 уцелел после падения. Трофей едва не разбился во время пребывания в Румынии.
Источник:Твіттер Емануеля Рошу
Кубок Евро-2020 "не устоял" на презентации главного трофея в Бухаресте, где состоятся несколько матчей группового этапа турнира.
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В момент, когда журналистка рассказывала подробности о Евро, порыв ветра завалил баннер, который в свою очередь упал на трофей и работницу СМИ. К счастью, в результате инцидента не пострадал ни трофей, ни журналистка.
Напомним, Евро-2020 стартует уже 11 июня. На турнире подопечные Шевченко за выход в плей-офф сразятся Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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