Збірна Польщі запланувала кардинальні зміни перед великим турніром.

Наставник збірної Польщі Єжи Бженчек покидає пост головного тренера національної команди. Таке рішення прийняв Польський футбольний союз.

Цікаво Швейцарія – Україна: відома дата слухання справи щодо технічної поразки "жовто-синіх"

Причини звільнення фахівця перед Євро-2020 наразі невідомі. Як стверджують польські ЗМІ, це не була відставка. Звільнення тренера стало неочікуваним, адже нещодавно футбольний союз запевняв, що Єжи залишиться працювати у збірній.

Під керівництвом Бженчека команда провела 24 поєдинки. В еліті Ліги націй "біло-червоні" посіли 3 місце у групі з Італією, Нідерландами, Боснією та Герцеговиною.

Зазначимо, що саме під керівництвом Бженчека Польща 11 листопада у товариському матчі обіграла збірну України з рахунком 2:0.