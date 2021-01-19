Польща сенсаційно звільнила головного тренера перед Євро-2020
Збірна Польщі запланувала кардинальні зміни перед великим турніром.
Наставник збірної Польщі Єжи Бженчек покидає пост головного тренера національної команди. Таке рішення прийняв Польський футбольний союз.
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Причини звільнення фахівця перед Євро-2020 наразі невідомі. Як стверджують польські ЗМІ, це не була відставка. Звільнення тренера стало неочікуваним, адже нещодавно футбольний союз запевняв, що Єжи залишиться працювати у збірній.
Під керівництвом Бженчека команда провела 24 поєдинки. В еліті Ліги націй "біло-червоні" посіли 3 місце у групі з Італією, Нідерландами, Боснією та Герцеговиною.
Зазначимо, що саме під керівництвом Бженчека Польща 11 листопада у товариському матчі обіграла збірну України з рахунком 2:0.
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