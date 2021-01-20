Сборная Украины определилась с командами, с которыми сыграет товарищеские матчи перед Евро-2020.

Национальная команда перед Евро-2020 сыграет три контрольных поединка. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в программе "Главная команда. Рождественские итоги".

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Подопечные Андрея Шевченко померяются силами с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня). Все три матча состоятся в Украине.

Напомним, на Евро-2020 Украина будет играть в группе В. Соперниками "желто-синих" станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.