Ярмоленко зіграв проти Ліверпуля – гонитва за Салахом і низька оцінка
Українець вийшов на поле на 62-й хвилині.
Найцікавіші події у битві Вест Хема та Ліверпуля відбулися по перерві. На 57-й хвилині Мохамед Салах відкрив рахунок, а незабаром Девід Мойєс випустив з лави запасних Андрія Ярмоленка.
Джерело: 24 канал
Минуло кілька хвилин і єгиптянин оформив дубль. Все почалося після кутового лондонців – Ярмоленко намагався наздогнати Салаха, проте не зумів цього зробити.
Ярмоленко від WhoScored отримав невисокий бал – 5,93. Він грав майже без м’яча (лише сім контактів), при цьому, кожен його пас виявився точним.
Завдяки перемозі команда Юргена Клоппа піднялася на третю сходинку, а "молотки" залишилися п’ятими.
Чемпіонат Англії, 21 тур
Голи: Доусон, 87 – Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.
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