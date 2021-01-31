Український вінгер Андрій Ярмоленко заробляє найбільше з-поміж гравців лондонського Вест Хема.

Джерело: Sportrac

Українець Андрій Ярмоленко продовжує лідерувати за рівнем зарплати у клубі. Портал Sportrac, який спеціалізується на трансферних та зарплатних показниках, оновив рейтинг гравців АПЛ з найвищою зарплатнею.

До теми Ярмоленко отримав зіркового конкурента – Вест Хем підписав Лінгарда

Очолює список Гарет Бейл, який отримує 35,24 млн євро на рік від Тоттенхема та Реала (клуби виплачують її порівну). Андрій Яромленко із показником у 6,75 млн євро розташувався всередині рейтингу. Після відходу Аллє до Аякса українець заробляє найбільше у таборі Вест Хема.

У поточному сезоні Андрій взяв участь у 17 матчах, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.