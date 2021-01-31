Украинец вышел на поле на 62-й минуте.

Самые интересные события в битве Вест Хэма и Ливерпуля произошли после перерыва. На 57-й минуте Мохамед Салах открыл счет, а вскоре Дэвид Мойес выпустил со скамейки запасных Андрея Ярмоленко.

Источник: 24 канал

Прошло несколько минут и египтянин оформил дубль. Все началось после углового лондонцев – Ярмоленко пытался догнать Салаха, но не сумел это сделать.

I know some will argue it’s Yarmolenko’s man so it was his job to track him in the first place but I do get frustrated when his work ethic is knocked he’s actually running quicker here to get back than he does when attacking ironically. pic.twitter.com/nYIIJmW3dv — Mark Harrison (@MarkHarrison23) January 31, 2021

Впоследствии Джорджиньо Вейналдум сделал счет разгромным. Вест Хэм забил единственный гол в концовке усилиями Крейга Доусона. Ярмоленко от WhoScored получил невысокий балл – 5,93. Он играл почти без мяча (всего семь контактов), при этом, каждый его пас оказался точным. Благодаря победе команда Юргена Клоппа поднялась на третью строчку, а "молотки" остались пятыми.

Чемпионат Англии, 21 тур

Вест Хэм – Ливерпуль 1:3

Голы: Доусон, 87 – Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.

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