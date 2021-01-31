Ярмоленко сыграл против Ливерпуля – погоня за Салахом и низкая оценка
Украинец вышел на поле на 62-й минуте.
Самые интересные события в битве Вест Хэма и Ливерпуля произошли после перерыва. На 57-й минуте Мохамед Салах открыл счет, а вскоре Дэвид Мойес выпустил со скамейки запасных Андрея Ярмоленко.
Источник: 24 канал
Прошло несколько минут и египтянин оформил дубль. Все началось после углового лондонцев – Ярмоленко пытался догнать Салаха, но не сумел это сделать.
Чемпионат Англии, 21 тур
Голы: Доусон, 87 – Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.
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