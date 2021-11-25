Рапід приймає Вест Хем у матчі 5 туру Ліги Європи. Андрій Ярмоленко не лише вийшов у стартовому складі "молотобійців", а й відкрив рахунок у матчі.

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На 40-й хвилині лідер збірної України класно замкнув навіс з кутового. Востаннє на клубному рівні Ярмоленко забивав Донкастеру у матчі Кубка, це сталося 23 січня.

Через декілька хвилин Андрій заробив пенальті, який впевнено реалізував Нобл – 2:0 на користь лондонців завдяки вдалим діям Ярмоленка!