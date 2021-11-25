Рапид принимает Вест Хэм в матче 5 тура Лиги Европы. Андрей Ярмоленко не только вышел в стартовом составе "молотобойцев", но и открыл счет в матче.

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На 40-й минуте лидер сборной Украины классно запер навес с углового. Последний раз на клубном уровне Ярмоленко забивал Донкастеру в матче Кубка, это произошло 23 января.

Через несколько минут Андрей заработал пенальти, который уверенно реализовал Нобл – 2:0 в пользу лондонцев благодаря удачным действиям Ярмоленко!