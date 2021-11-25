Інтер – Шахтар 2:0, група D

Голи: Джеко, 61, 67.

Джеко забиває у ворота "гірників" / фото Getty Images

Дива не сталося і Шахтар знову програв. Нульові нічиї з Інтером нарешті змінилися на поразку, типову для українських клубів у цьому сезоні. Знову без голів, знову з кволими спробами відігратися, коли вже все майже втрачено. Відтак, за тур до кінця групового етапу слідом за Динамо тепер і Шахтар втратив усі шанси на євровесну. Що там казати – у 10 матчах наші гранди забили два голи на двох.

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Шериф – Реал 0:3, група D

Голи: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 55.

Юрій Вернидуб апелює до рефері / фото Getty Images

Мадридці помстилися команді Юрія Вернидуба. У рідних стінах Шериф не витримав тиску і поступився Реалу. Попри це, тираспольці продовжать виступи у єврокубках навесні. Матч з Шахтарем у заключному турі матиме формальний статус.

Манчестер Сіті – ПСЖ 2:1, група А

Голи: Стерлінг, 63, Жезус, 76 – Мбаппе, 50.

Зінченко проти Мессі / фото Getty Images

Важка кадрова ситуація змушувала Хосепа Гвардіолу експериментувати. У центрі поля на важливий матч проти ПСЖ тренер випустив Олександра Зінченка. На 49-й хвилині українець віддав незграбну передачу, з якої розпочалася атака парижан, яку результативно завершив Кіліан Мбаппе. Гвардіола відреагував миттєво і замінив Зінченка на Габріела Жезуса. До завершення поєдинку господарі не просто відігралися, а й зуміли перемогти. Портал WhoScored оцінив Зінченка передостанньою оцінкою у складі Сіті – 6,11.