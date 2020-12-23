Ярмоленко вперше показав маленького сина – фото дня
Хавбек Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко разом з дружиною Інною досі святкують поповнення у сім'ї.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко та його кохана Інна опублікували фотографію третього сина, який народився в кінці жовтня.
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"Наш новенький", – підписала дружина Ярмоленка першу світлину малюка у соціальних мережах. Хлопчика назвали Максимом.
Нагадаємо, у Ярмоленка є два старші сини. Найстарший Іван народився у 2013 році, а Данило – у 2015-му.
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