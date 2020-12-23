Ярмоленко впервые показал маленького сына – фото дня
Хавбек Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко вместе с женой Инной до сих пор празднуют пополнение в семье.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко и его возлюбленная Инна опубликовали фотографию третьего сына, который родился в конце октября.
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"Наш новенький", – подписала жена Ярмоленко первую фотографию малыша в социальных сетях. Мальчика назвали Максимом.
Напомним, у Ярмоленко есть два старших сына. Старший Иван родился в 2013 году, а Даниил – в 2015-м.
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