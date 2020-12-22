Вест Хем програв Челсі – Ярмоленко знову не отримав шанс
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко не допоміг команді поборотися з Челсі.
У матчі 14 туру АПЛ Челсі приймав Вест Хем, повідомляє Збірна24.
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Господарі домінували та диктували свої правила впродовж всього поєдинку. Вже на 10-й хвилині Тьягу Сілва відкрив рахунок у матчі. У другому таймі "аристократи" продовжили наступ, і дубль Абрахама довів справу до логічного кінця.
Українець Андрій Ярмоленко дивився увесь матч із лави запасних.
Челсі має в активі 25 очок та увійшов в зону єврокубків, Вест Хем має 21 очко та перебуває на 10 місці турнірної таблиці.
АПЛ, 14 тур
Челсі – Вест Хем – 3:0
Голи: Сілва, 10, Абрахам, 78, 80
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