Ціна українського вінгера Андрія Ярмоленка через відсутність ігрової практики продовжує падіння.

Портал Transfermarkt оновив ціну українського хавбека Вест Хема Андрія Ярмоленка. На думку видання, вартість вінгера сьогодні становить 5 мільйонів євро.

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Попередній цінник Ярмоленка дорівнював сумі у 7 мільйонів євро. Цікаво, що востаннє ціна Ярмоленка була на рівні 5 мільйонів ще в далекому 2011-му, коли він грав у Динамо.

У поточному сезоні Андрій, який відновлюється від травми, не має місця в основі та виходив на поле 14 разів, що й вплинуло на зміну ціни.

Щодо Олександра Зінченка, що захищає кольори Манчестер Сіті, то його ціна залишилася на позначці у 20 мільйонів євро.