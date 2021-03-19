Цена украинского вингера Андрея Ярмоленко из-за отсутствия игровой практики продолжает падение.

Портал Transfermarkt обновил цену украинского хавбека Вест Хэма Андрея Ярмоленко. По мнению издания, стоимость вингера сегодня составляет 5 миллионов евро.

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Предыдущий ценник Ярмоленко равен сумме в 7 миллионов евро. Интересно, что последний раз цена Ярмоленко была на уровне 5 миллионов еще в далеком 2011-м, когда он играл в Динамо.

В текущем сезоне Андрей, который восстанавливается от травмы, не имеет места в основе и выходил на поле 14 раз, что и повлияло на изменение цены.

Что касается Александра Зинченко, который защищает цвета Манчестер Сити, то его цена осталась на отметке в 20 миллионов евро.