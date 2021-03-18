Збірна Франції оприлюднила список гравців – Дешам викликав 26 футболістів
Першим суперником збірної України у відборі на ЧС-2022 стане французька команда. Матч відбудеться у Парижі 24 березня.
Джерело: офіційний твітер збірної Франції
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам викликав на майбутній збір 26 футболістів. Після поєдинку з Україною французи зустрінуться з Казахстаном (28 березня) та Боснією і Герцеговиною (31 березня).
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Воротарі: Ареола, Льоріс, Меньян, Манданда.
Захисники: Дінь, Дюбуа, Люка Ернандес, Кімпембе, Лангле, Ферлан Менді, Павар, Варан, Зума.
Півзахисники: Канте, Ндомбеле, Погба, Рабйо, Сіссоко.
Нападники: Бен-Єддер, Коман, Усман Дембеле, Жиру, Грізманн, Лемар, Марсьяль, Мбаппе.
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