Хавбек Вест Хема Майкл Антоніо гратиме за збірну Ямайки. Футболіста раніше викликали до табору збірної Англії.

Півзахисник лондонського Вест Хема Майкл Антоніо найближчим часом приміряє зелено-жовту форму.

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Футболіст прийняв рішення приєднатися до збірної Ямайки. 30-річний футболіст народився в Англії та навіть декілька разів викликався у ряди національної команди, але дебютувати за головну команду країни не зумів.

Батьки Антоніо родом з Ямайки, тому відсутність офіційних матчів у складі "трьох левів" дає йому право виступати за нову команду.

У поточному сезоні АПЛ Антоніо зіграв 19 матчів, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.