Ярмоленко повернувся у Вест Хем після відпустки: відео тренування
29 липня 2021 , 10:02Читать новость на русском
Джерело:твіттер Вест Хема
Український хавбек Андрій Ярмоленко відновив сили після Євро-2020. Футболіст приєднався до Вест Хема, який готується до нового сезону.
Табір Вест Хема поповнився трьома футболістами, які мали продовжену відпустку через Євро-2020. До "молотів" приєдналися Ярмоленко, Цоуфал та Соучек.
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Це тріо футболістів виконувало окремі індивідуальні вправи, щоб увійти в звичний тонус. Коли вони наберуть форму, то будуть тренуватися у загальній групі Вест Хема. Вже 15 серпня лондонці розпочнуть сезон матчем проти Ньюкасла.
Контракт Ярмоленка з Вест Хемом завершується через рік. Українця активно сватали в Фенербахче і Галатасарай, але далі чуток справа наразі не пішла.
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