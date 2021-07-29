Табір Вест Хема поповнився трьома футболістами, які мали продовжену відпустку через Євро-2020. До "молотів" приєдналися Ярмоленко, Цоуфал та Соучек.

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Це тріо футболістів виконувало окремі індивідуальні вправи, щоб увійти в звичний тонус. Коли вони наберуть форму, то будуть тренуватися у загальній групі Вест Хема. Вже 15 серпня лондонці розпочнуть сезон матчем проти Ньюкасла.

Контракт Ярмоленка з Вест Хемом завершується через рік. Українця активно сватали в Фенербахче і Галатасарай, але далі чуток справа наразі не пішла.