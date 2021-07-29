Лагерь Вест Хэма пополнился тремя футболистами, которые имели продолженный отпуск из-за Евро-2020. К "молотам" присоединились Ярмоленко, Цоуфал и Соучек.

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Это трио футболистов выполняло отдельные индивидуальные упражнения, чтобы войти в привычный тонус. Когда они наберут форму, то будут тренироваться в общей группе Вест Хэма. Уже 15 августа лондонцы начнут сезон матчем против Ньюкасла.

Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом завершается через год. Украинца активно сватали в Фенербахче и Галатасарай, но дальше слухов дело пока не пошло.