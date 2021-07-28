Після чемпіонату Європи український оборонець отримав додаткову відпустку. На Євро-2020 Соболь зіграв лише кілька хвилин – він вийшов на заміну у компенсований час матчу з Північною Македонією (2:1).

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Брюгге вже стартував у новому чемпіонаті. На вихідних чинний чемпіон не зумів перемогти Ейпен (2:2). Окрім Соболя, у тому поєдинку участі не брав голкіпер Сімон Міньоле (через травму), а також лідер команди Ханс Ванакен. Гравець збірної Бельгії, як і Соболь, отримав кілька додаткових днів відпочинку.

У неділю Брюгге гостюватиме у новачка елітного дивізіону Сент-Жиллуаз.