Агент Олексій Люндовський, який представляє інтереси нападника збірної України Артема Довбика, підтвердив інтерес до футболіста від турецького Трабзонспора.

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За його словами, представники клубу контактують з ним впродовж двох тижнів, і вже незабаром зроблять СК Дніпро-1 офіційну пропозицію.

Одним з козирів для трансферу футболіста є його досвід у Мітьюлланді.

Їм дуже комфортно працювати з колишніми гравцями данського Мітьюлланда. І наводять приклад зі ще одним екс-нападником Мітьюланнда – норвежцем Александером Сьорлотом, який захищаючи кольори Трабзонспора багато забивав, а зараз виступає за німецький РБ Лейпциг. Свої плани щодо посилення атаки турки пов'язують з придбанням Довбика і орендою Сьорлота, – розповів агент.

Також Люндовський додав, що переговори можуть затягнутися, адже турецький клуб ще не озвучив своєї пропозиції, а до закриття трансферного вікна ще багато часу.