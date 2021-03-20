Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко почав тренування у загальній групі. Футболіст перебував у лазареті через травму.

Хавбек лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко повернувся на футбольне поле. Українець вже тренується у загальній групі.

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Наставник команди Девід Мойєс сподівається, що Андрій швидко набере необхідні кондиції та зможе конкурувати за місце в основі.

Для швидшої реабілітації Ярмоленка залучили до матчу "молотів" U-23 в рамках чемпіонату. Він вийшов у старті на поєдинок проти Лестера. Українець відіграв 75 хвилин без результативних дій, після чого був замінений, а молодіжка Вест Хема у підсумку впевнено переграла "лисів" з рахунком 3:1.

До слова, у поточному сезоні Андрій провів 21 матч у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.