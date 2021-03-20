Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко начал тренировки в общей группе. Футболист находился в лазарете из-за травмы.

Хавбек лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернулся на футбольное поле. Украинец уже тренируется в общей группе.

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Наставник команды Дэвид Мойес надеется, что Андрей быстро наберет необходимые кондиции и сможет конкурировать за место в основе.

Для быстрой реабилитации Ярмоленко привлекли к матчу "молотов" U-23 в рамках чемпионата. Он вышел в старте на поединок против Лестера. Украинец сыграл 75 минут без результативных действий, после чего был заменен, а молодежка Вест Хэма в итоге уверенно переиграла "лис" со счетом 3:1.

К слову, в текущем сезоне Андрей провел 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.