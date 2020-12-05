Хавбек Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко готовий допомогти своїй команді на футбольному полі.

Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань після коронавірусу, повідомляє офіційний Twitter "молотобійців".

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За словами наставника команди Девіда Мойєса, українець добре себе почуває та готовий допомогти команді на футбольному полі вже в найближчих матчах. Разом з тим, у заявці Вест Хема на сьогоднішній поєдинок проти Манчестер Юнайтед його немає.

Зазначимо, що позитивний тест на COVID-19 Ярмоленко здав у таборі національної збірної України, через що не зіграв у матчі Ліги націй проти Німеччини.