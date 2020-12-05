Хавбек Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко готов помочь своей команде на футбольном поле.

Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам после коронавируса, сообщает официальный Twitter "молотобойцев".

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По словам наставника команды Дэвида Мойеса, украинец хорошо себя чувствует и готов помочь команде на футбольном поле уже в ближайших матчах. Вместе с тем, в заявке Вест Хэма на сегодняшний поединок против Манчестер Юнайтед его нет.

Отметим, что положительный тест на COVID-19 Ярмоленко сдал в лагере национальной сборной Украины, из-за чего не сыграл в матче Лиги наций против Германии.