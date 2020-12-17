Домашня нічия проти Крістал Пелас радості Вест Хему не принесе.

У матчі 13 туру АПЛ Вест Хем Андрія Ярмоленка приймав Крістал Пелас, повідомляє Збірна24. Український хавбек розпочав матч на лаві запасних.

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У першому таймі домінували гості, і до перерви завдяки голу Бентеке повели у рахунку. На старті другого тайму "молотобійці" зрівняли рахунок, а згодом Бентеке побачив перед собою червону картку та пішов у роздягальню.

На 80-й хвилині на поле вийшов Андрій Ярмоленко, проте допомогти своїй команді вирвати перемогу та піднятися у зону єврокубків українець не зміг.

АПЛ, 13-й тур

Вест Хем – Крістал Пелас – 1:1

Голи: Халлер, 55 – Бентеке, 34

Вилучення: Бентеке, 70