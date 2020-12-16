Футболіст Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко розповів деталі свого переходу в дортмундську Борусію.

За словами Андрія Ярмоленка, він міг опинитися в чемпіонаті Англії раніше, проте не хотів покидати київське Динамо вільним агентом. Про це він розповів порталу Transfermarkt.

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"Я завжди хотів грати в Англії. АПЛ була моєю мрією. Але в той час виникли певні труднощі. Я не хотів йти з Динамо вільним агентом. Я хотів, щоб клуб, який мене виховав, міг заробити на моєму трансфері.

Прийшла пропозиція від Боруссії Дортмунд. Все склалося. Про все домовились. Так я переїхав у відмінну команду", – розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, Андрій став гравцем дортмундської Борусії у 2017 році, а вже через рік приєднався до Вест Хема. За інформацією німецький ЗМІ, київське Динамо отримало за трансфер хавбека 30 мільйонів євро.