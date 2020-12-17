Домашняя ничья против Кристал Пэлас радости Вест Хэму не принесет.

В матче 13 тура АПЛ Вест Хэм Андрея Ярмоленко принимал Кристал Пэлас, сообщает Сборная24. Украинский хавбек начал матч на скамейке запасных.

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В первом тайме доминировали гости, и до перерыва благодаря голу Бентеке повели в счете. На старте второго тайма "молотобойцы" сравняли счет, а затем Бентеке увидел перед собой красную карточку и ушел в раздевалку.

На 80-й минуте на поле вышел Андрей Ярмоленко, однако помочь своей команде вырвать победу и подняться в зону еврокубков украинец не смог.

АПЛ, 13-й тур

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Халлер, 55 – Бентеке, 34

Удаление: Бентеке, 70