Ярмоленко не помог Вест Хэму одолеть Кристал Пэлас: команда украинца играла в большинстве
Домашняя ничья против Кристал Пэлас радости Вест Хэму не принесет.
В матче 13 тура АПЛ Вест Хэм Андрея Ярмоленко принимал Кристал Пэлас, сообщает Сборная24. Украинский хавбек начал матч на скамейке запасных.
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В первом тайме доминировали гости, и до перерыва благодаря голу Бентеке повели в счете. На старте второго тайма "молотобойцы" сравняли счет, а затем Бентеке увидел перед собой красную карточку и ушел в раздевалку.
На 80-й минуте на поле вышел Андрей Ярмоленко, однако помочь своей команде вырвать победу и подняться в зону еврокубков украинец не смог.
АПЛ, 13-й тур
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Халлер, 55 – Бентеке, 34
Удаление: Бентеке, 70
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