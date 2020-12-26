Кар'єра Андрія Ярмоленка може несподівано піти вгору.

Український хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко може стати гравцем одного з лідерів АПЛ. У послугах українця зацікавлений Евертон, стверджує видання Transfermarketweb.

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"Іриски" і раніше хотіли бачити Ярмоленка у синій футболці, але Андрій обрав Вест Хем. Евертон готовий відновити інтерес до українця та спробувати підписати його вже цього січня.

У поточному сезоні Ярмоленко не може похизуватися стабільною ігровою практикою. Він взяв участь у 9 матчах, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 7,5 млн євро.

Додамо, що після 14 турів АПЛ Евертон займає 4 сходинку турнірної таблиці.