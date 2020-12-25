Представляємо вашій увазі нову рубрику – колишні гравці збірної України підбиватимуть підсумки виступів головної команди країни у 2020-му році. В об’єктиві екс-захисник "синьо-жовтих" – Артем Федецький.

Загальна оцінка

Якщо брати до уваги імена суперників української збірної у 2020-му році, то вважаю, що ми виступили дуже достойно, – каже Артем в інтерв’ю Збірна24. – Навіть на основі здобутих результатів наша команда мала залишатися в Дивізіоні А Ліги націй. Вважаю, що ситуація навколо незіграного матчу зі Швейцарією є несправедливою і перекреслює усі старання хлопців, тренерів і вболівальників.

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Тренерський штаб

Шевченко любить грати в атакувальний футбол з контролем м’яча та швидкими атаками. Він ніколи не грав від захисту. А матчі проти французів та німців змусили його підлаштуватися під суперника. І команда досить добре це сприйняла. У майбутньому такі вміння стануть нам у пригоді. Андрій Миколайович, можливо, перебуває на початку великого тренерського шляху, та своїми діями показує, що вміє змінюватися. Не кожному тренеру таке вдається, це його козир.

Відкриття

Важко виокремити когось одного. Відзначу інший аспект – цьогоріч молодь отримала багато шансів. Шапаренко, Забарний, Зубков та інші дебютанти відчувають довіру і це дозволяє їм відчутно швидше розкривати свій потенціал. Тренерський штаб не боявся залучати молодих виконавців – фактор довіри дуже важливий. За таких умов проявляти себе на полі набагато легше.

Найкращий гравець

Чимало футболістів провели класний рік. Чудово зіграв Георгій Бущан, який замінив Андрія Пятова. Відзначу також Забарного, Зубкова, Яремчука. Можливо, трохи стабільності не вистачало Зінченку. Адже ми пам’ятаємо його гру за збірну на фоні стабільної ігрової практики в Манчестер Сіті. Проте Олександр підтвердив, що є прекрасним футболістом із шаленим потенціалом. Ми можемо називати ще вдосталь імен – кожен заслуговує на хороші слова за виступи у році, що минає.

Розчарування

Мене найбільше засмутило ставлення дисциплінарних органів до нашої збірної. Це звичні речі, коли матчі команд переносять через захворювання. До того ж ми мали достатньо гравців у своєму розпорядженні. І тут нам зараховують технічну поразку. Гравці збірної Швейцарії під ризиком? Думаю, що під таким ризиком усі люди на планеті. Україна заслужила місце серед найсильніших збірних. Поєдинок зі Швейцарією повинен бути зіграним. При бажанні можна знайти вільну дату. Це велике розчарування, але в жодному разі не у нашій збірній.

Спаринг з Францією? Проти нас вийшли космонавти – що не гравець, то зірка. А у складі української команди було чимало молодих футболістів, дебютантів. Раніше вони бачили своїх опонентів, в основному, по телевізору.

Це хороший досвід і орієнтир. Потенціал у нашої збірної величезний, все залежатиме від їхнього ставлення. Його необхідно правильно розвивати.

Найкращий матч

Безпосередньо зі стадіону спостерігав за поєдинком проти Іспанії, тому, напевно, оберу саме його. Ми вдало підлаштувалися під суперника, адже розуміли, який рівень у футболістів збірної Іспанії. Ми терпіли, виконували вдосталь чорнової роботи без м’яча, однак знайшли свій шанс. У нас не було багато моментів, та ми свою нагоду реалізували. Це теж свідчить про клас. Футболісти ростуть і розвиваються. Також відзначу тренерський штаб, який ідеально розібрав суперника. Це щось!

Очікування

Наша збірна привчила нас до хорошої гри. Не беру до уваги товариські зустрічі – вони виконують роль моделювання.

Чекаю подальшого прогресу хлопців – у нас розкішні футболісти, класний тренерський штаб. Одні мають якісні ідеї, а іншим вдається це успішно втілювати на полі.

Дай Боже, щоб відбувся нарешті Чемпіонат Європи, на який ми усі довго чекаємо. Сподіваюся, що нарешті ми здолаємо цю заразу і зможемо підтримати збірну з трибун стадіонів. Хочеться, щоб вболівальники отримували задоволення від гри збірної України. А коли є і результат, і якісний футбол – це подвійний кайф.