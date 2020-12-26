Карьера Андрея Ярмоленко может неожиданно пойти вверх.

Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко может стать игроком одного из лидеров АПЛ. В услугах украинца заинтересован Эвертон, утверждает издание Transfermarketweb.

Интересно Главный козырь Шевченко и разочарование 2020: итоги года от Артема Федецкого

"Ириски" и раньше хотели видеть Ярмоленко в синей футболке, но Андрей выбрал Вест Хэм. Эвертон готов возобновить интерес к украинцу и попробовать подписать его уже в этом январе.

В текущем сезоне Ярмоленко не может похвастаться стабильной игровой практикой. Он принял участие в 9 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года, нынешняя цена за Transfermarkt – 7,5 миллиона евро.

Добавим, что после 14 туров АПЛ Эвертон занимает 4 строчку турнирной таблицы.