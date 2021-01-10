Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко мусить важко працювати, щоб залишитися у складі "молотобійців".

Атакувальний хавбек Уотфорда Ісмаїла Сарр став головною трансферною ціллю Вест Хема, повідомляє The Sun.

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Влітку молодого сенегальця "сватали" у Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, але далі чуток справа не пішла.

В результаті Сарр залишився в Уотфорді, за який у поточному сезоні Чемпіоншипу зіграв 19 матчів. Його результативність склала 4 голи та 5 асистів. За інформацією джерела, Вест Хем шукає універсального гравця в атаку і готовий викласти за Сарра 30 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що "рідною" позицією для 22-річного сенегальця є правий вінгер, на якій грає Андрій Ярмоленко. Разом з тим Сарра часто використовували зліва та навіть у центрі нападу.