Бельгійський клуб збирається заробити на трансфері Романа Яремчука доволі великі гроші.

Бельгійський Гент вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу Романа Яремчука, але клуб відповів відмовою на всі варіанти, повідомляє ТаТоТаке.

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Повідомляється, що цієї зими буйволи не збираються прощатися з українським нападником. Влітку клуб готовий відпустити Яремчука, але за нього доведеться заплатити від 20 до 25 млн євро, що зробить його одним із найдорожчих українців за всю історію.

Зазначимо, наразі найдорожчим залишається трансфер Шевченка у Челсі (43,88 млн євро), а за ним ідуть переходи Андрія Ярмоленка в Борусію Дортмунд Дмитрата Чигринського у Барселону – обидва трансфери склали по 25 млн євро.

Портал Transfermarkt оцінює Яремчука у 11 млн євро. У поточному сезоні український форвард зіграв у 22 матчах, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.

Додамо, що Яремчук у поточному сезоні провів 22 матчі , відзначився 11 голами та 4 асистами.