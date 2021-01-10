Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко должен тяжело работать, чтобы остаться в составе "молотобойцев".

Атакующий хавбек Уотфорда Исмаила Сарр стал главной трансферной целью Вест Хэма, сообщает The Sun.

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Летом молодого сенегальца "сватали" в Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, но дальше слухов дело не пошло.

В результате Сарр остался в Уотфорде, за который в текущем сезоне Чемпионшипа сыграл 19 матчей. Его результативность составила 4 гола и 5 ассистов. По информации источника, Вест Хэм ищет универсального игрока в атаку и готов выложить за Сарра 30 миллионов фунтов.

Отметим, что "родная" позиция для 22-летнего сенегальца– правый вингер, на которой играет Андрей Ярмоленко. Вместе с тем Сарра часто использовали слева и даже в центре нападения.