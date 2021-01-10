Ярмоленко может получить нового конкурента: Вест Хэм готовит 30 миллионов фунтов
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко должен тяжело работать, чтобы остаться в составе "молотобойцев".
Атакующий хавбек Уотфорда Исмаила Сарр стал главной трансферной целью Вест Хэма, сообщает The Sun.
Интересно Гент озвучил цену Яремчука – он дороже Зинченко
Летом молодого сенегальца "сватали" в Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, но дальше слухов дело не пошло.
В результате Сарр остался в Уотфорде, за который в текущем сезоне Чемпионшипа сыграл 19 матчей. Его результативность составила 4 гола и 5 ассистов. По информации источника, Вест Хэм ищет универсального игрока в атаку и готов выложить за Сарра 30 миллионов фунтов.
Отметим, что "родная" позиция для 22-летнего сенегальца– правый вингер, на которой играет Андрей Ярмоленко. Вместе с тем Сарра часто использовали слева и даже в центре нападения.
Поделиться новостью
-
Ярмоленко может получить нового конкурента: Вест Хэм готовит 30 миллионов фунтов10 января , 14:08
-
"Забытые имена". Филолог, которого заметили на пляже – он забил особый гол и ненавидел пенальти8 января , 09:00
-
Манчестер Сити победил в дерби и вышел в финал Кубка лиги – Зинченко справился со своей ролью7 января , 00:08