Гасперіні поставив Маліновського у приклад росіянину Міранчуку
Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні високо оцінив користь Руслана Маліновського для команди.
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував виданню Tutto Atalanta гру футболістів, які приєднались до команди в літнє трансферне вікно.
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"У Олексія Міранчука немає таких характеристик нападника, як у Ілічіча. Футболіст завжди повинен шукати найбільш підходящу позицію на полі. Ілічіч хотів забити гол у матчі з Сассуоло, але він корисний і коли віддає результативні передачі. У нас все добре попереду з Мурієлем та Сапатою.
Коли на поле виходить Маліновський, він завжди небезпечний. Подивимося, чи так само конкурентоспроможні Міранчук та Ламмерс", – сказав Гасперіні.
Нагадаємо, в поточному сезоні Серії А Маліновський зіграв у 13 матчах, забив гол та віддав 2 результативні передачі.
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