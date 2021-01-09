Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні високо оцінив користь Руслана Маліновського для команди.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував виданню Tutto Atalanta гру футболістів, які приєднались до команди в літнє трансферне вікно.

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"У Олексія Міранчука немає таких характеристик нападника, як у Ілічіча. Футболіст завжди повинен шукати найбільш підходящу позицію на полі. Ілічіч хотів забити гол у матчі з Сассуоло, але він корисний і коли віддає результативні передачі. У нас все добре попереду з Мурієлем та Сапатою.

Коли на поле виходить Маліновський, він завжди небезпечний. Подивимося, чи так само конкурентоспроможні Міранчук та Ламмерс", – сказав Гасперіні.

Нагадаємо, в поточному сезоні Серії А Маліновський зіграв у 13 матчах, забив гол та віддав 2 результативні передачі.