Українець вийшов на заміну і віддав гольову передачу, що стала ключовою.

У новому році Вест Хем провів чотири поєдинки і у всіх чотирьох святкував перемогу. Цього разу команда Девіда Мойєса приймала вдома Вест Бромвіч. До виходу на поле Андрія Ярмоленка, який відбувся на 62-й хвилині, команди встигли обмінятися голами. За Вест Хем відзначився конкурент українця Джаррод Боуен.

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Вже через кілька хвилин після появи у грі, Ярмоленко виграв боротьбу у штрафному майданчику і головою скинув м’яч під удар Майклу Антоніо, а той прошив кіпера суперника. Ця гольова передача стала для Андрія першою у сезоні.

За відведений час українець виконав 9 пасів (усі – точні) і отримав непогану оцінку від WhoScored – 6,95 (п’ятий показник у команді).

Перемога дозволила "молоткам" стрибнути на три позиції – хлопці Мойєса вже сьомі. У суботу Вест Хем зіграє в Кубку Англії з Донкастером.

Асист Ярмоленка

Чемпіонат Англії, 18 тур

Вест Хем – Вест Бромвіч 2:1

Голи: Боуен, 45+1, Антоніо, 66 – Матеус Перейра, 51.