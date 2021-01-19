Украинец вышел на замену и отдал голевую передачу, ставшей ключевой.

В новом году Вест Хэм провел четыре поединка и во всех четырех праздновал победу. На этот раз команда Дэвида Мойеса принимала дома Вест Бромвич. До выхода на поле Андрея Ярмоленко, который состоялся на 62-й минуте, команды успели обменяться голами. За Вест Хэм отличился конкурент украинца Джаррод Боуэн.

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Уже через несколько минут после появления в игре, Ярмоленко выиграл борьбу в штрафной и головой сбросил мяч под удар Майклу Антонио, а тот прошил голкипера соперника. Эта голевая передача стала для Андрея первой в сезоне.

За отведенное время украинец выполнил 9 пасов (все – точные) и получил неплохую оценку от WhoScored – 6,95 (пятый показатель в команде).

Победа позволила "молоткам" прыгнуть на три позиции – ребята Мойеса уже седьмые. В субботу Вест Хэм сыграет в Кубке Англии из Донкастером.

Ассист Ярмоленко

Чемпионат Англии, 18 тур

Вест Хэм – Вест Бромвич 2:1

Голы: Боуэн, 45+1, Антонио, 66 – Матеус Перейра, 51.