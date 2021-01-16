Українець вийшов на поле наприкінці матчу і міг двічі забивати.

Вест Хем, який переміг у двох попередніх поєдинках, розраховував виключно на позитивний підсумок у двобої з одним із аутсайдерів АПЛ – Бернлі. Вже на старті зустрічі господарі довели серйозність намірів – відзначився Майкл Антоніо.

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Однак цей гол виявився єдиним у поєдинку. На 82-й хвилині у гру вступив Андрій Ярмоленко і незабаром міг забивати. Деклан Райс класно віддав на українця, який перебував на самоті – у його розпорядженні був весь правий фланг. Однак Ярмоленку не вистачило швидкості, відчуття темпу і він змарнував чудову нагоду збільшити перевагу. З пасом на вільного Антоніо він затягнув, а удар Андрія був заблокований Беном Мі. Хвилиною пізніше Ярмоленко знову опинився на ударній позиції, та і цього разу захисники не дозволили поцілити у ворота.

Завдяки перемозі Вест Хем здійнявся у турнірній таблиці АПЛ на дві сходинки. Тепер у команди Девіда Мойєса 29 очок. У вівторок "молотки" прийматимуть Вест Бромвіч.

Чемпіонат Англії, 19 тур

Вест Хем – Бернлі 1:0

Гол: Антоніо, 9.