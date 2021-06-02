Нещодавно лунали чутки про перехід Андрія Ярмоленка у московський Спартак.

До теми Ярмоленко може стати гравцем московського Спартака – футболіст категорично проти

Агент футболіста Вадим Шаблій спростував цю інформацію, відкинувши навіть можливість переходу в російський клуб.

Варіант з переходом Андрія Ярмоленка в російський клуб навіть не може обговорюватися. Крапка – запевнив Шаблій.

Зазначимо, що за останні 4 місяці Яромленко зіграв лише 18 хвилин. Його контракт з Вест Хемом діятиме ще рік, Transfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро.