Недавно звучали слухи о переходе Андрея Ярмоленко в московский Спартак.

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Агент футболиста Вадим Шаблий опроверг эту информацию, отбросив даже возможность перехода в российский клуб.

Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка, – заверил Шаблий.

Отметим, что за последние 4 месяца Яромленко сыграл лишь 18 минут. Его контракт с Вест Хэмом будет действовать еще год, Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.