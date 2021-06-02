Лондонський Вест Хем хоче обміняти Андрія Ярмоленка на хавбека московського Спартака Алекса Крала.

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Повідомляється, що російський клуб готовий на трансфер за умови, що сума буде складати не менше 8 мільйонів євро. За допомогою Ярмоленка "молоти" хочуть знизити ціну. Українець випав зі стартової обойми команди, але заробляє 115 тисяч фунтів на тиждень.

Також повідомляється, що клуби хочуть оформити угоду ще до початку Євро-2020. Раніше Андрій Ярмоленко в інтерв'ю повідомляв, що не поїде у російський чемпіонат.