Яремчук сдал положительный тест на COVID-19
Форвард Гента и национальной сборной Украины Роман Яремчук заболел на коронавирус.
Похоже, что Яремчук не сможет помочь Генту в сегодняшнем матче против Шарлеруа, сообщает Nieuwsblad.
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Украинец сдал положительный тест на COVID-19. Отметим, что 24-летний футболист только что вернулся из расположения сборной Украины, где на коронавирус заболели несколько футболистов, в результате чего был отменен матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина.
Напомним, что в начале августа Яремчук уже сдавал положительный тест на COVID-19, но повторный тест был отрицательным.
В текущем сезоне за Гент Яремчук забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах.
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