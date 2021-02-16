Яремчук видав фантастичний перформанс: відео хет-трика та асиста українця

Форвард Гента Роман Яремчук долучився до розгорому Мускрона у чемпіонаті Бельгії.

Гент розпочав зустріч активніше та повністю заволодів ініціативою.

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Всередині першого тайму Роман Яремчук відкрив рахунок у зустрічі.

Гостям вдалося втримати мінімальний відрив до середини другої половини гри, але Яремчук асистом долучився до збільшення рахунку.

Наприкінці зустрічі Мускрон розслабився, чим і скористався український форвард, оформивши хет-трик.

Перемога принесла Генту 36 очок і залишила на дванадцятій сходинці турнірної таблиці.

Бельгія, Ліга Жупіле, 26-й тур

Гент – Мускрон – 4:0

Голи: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тіссаудалі, 70