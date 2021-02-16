Форвард Гента Роман Яремчук присоединился к розгорому Мускрона в чемпионате Бельгии.

Гент начал встречу активнее и полностью завладел инициативой.

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В средине первого тайма Роман Яремчук открыл счет в встрече.

Гостям удалось удержать минимальный отрыв до середины второй половины игры, но Яремчук ассистом присоединился к увеличению счета.

В конце встречи Мускрон расслабился, чем и воспользовался украинский форвард, который оформил хет-трик.

Победа принесла Гента 36 очков и оставила на двенадцатой строчке турнирной таблицы.

Бельгия, Чемпионат Бельгии по футболу, 26-й тур

Гент – Мускрон – 4:0

Голы: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тиссаудали, 70