Яремчук выдал фантастический перформанс: видео хет-трика и ассиста украинца
Форвард Гента Роман Яремчук присоединился к розгорому Мускрона в чемпионате Бельгии.
Источник:24 канал
Гент начал встречу активнее и полностью завладел инициативой.
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В средине первого тайма Роман Яремчук открыл счет в встрече.
Гостям удалось удержать минимальный отрыв до середины второй половины игры, но Яремчук ассистом присоединился к увеличению счета.
В конце встречи Мускрон расслабился, чем и воспользовался украинский форвард, который оформил хет-трик.
Победа принесла Гента 36 очков и оставила на двенадцатой строчке турнирной таблицы.
Бельгия, Чемпионат Бельгии по футболу, 26-й тур
Гент – Мускрон – 4:0
Голы: Яремчук, 28, 85, 90+1, Тиссаудали, 70
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